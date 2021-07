9 de Julio: en el acto oficial se inauguró la Plazoleta “Los Aromos”

El acto oficial en conmemoración del 205° aniversario de la Declaración de la Independencia, se llevó a cabo hoy, en la nueva plazoleta en el barrio “Los Aromos”, con presencia de vecinos y funcionarios municipales. En dicho acto, además de la inauguración de la plazoleta, el Secretario de Desarrollo Social, Lic. Marcelo León, hizo un repaso por el contexto que llevó al país a lograr la independencia, realizando comparaciones con la situación actual de la república y también tomó la palabra Alejandro Ribas, como representante de la Comisión de Vecinos.

En primer lugar, Marcelo León expresó: “hace poco más de dos siglos el país comenzaba su historia como Nación independiente y soberana” y continuó “al recordar las circunstancias que rodearon los sucesos de 1816 tal vez podamos encontrar un punto en común con nuestra realidad actual, recordemos que en 1816 nuestro país no pasaba por un buen momento, ni lo económico, ni lo político, y el contexto internacional en el que esto ocurría era complejo”.

Las palabras del Secretario de Desarrollo Social, continuaron y sostuvo que “pese a los numerosos desacuerdos y a todos los inconvenientes, los congresistas reunidos en Tucumán, finalmente, y después de arduas discusiones, el 9 de julio firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias unidas en Sudamérica, y la afirmación de la voluntad de investirse de alto carácter de una nación libre e independiente de España”.

“Siempre es bueno destacar y recordar aquellos actos heroicos que nos forjaron como nación independiente llevados adelante por hombres y mujeres que tenían vidas normales, y de un momento a otro debieron abandonar su comodidad, sus trabajos y su tranquilidad y decidieron participar, involucrarse” indicó el funcionario municipal, en el marco de un repaso por el contexto histórico que llevó a aquellos congresistas que “no pensaban igual, pero tuvieron la grandeza de ver más allá de sus diferencias” a lograr la independencia del país.

Haciendo hincapié en la valentía de aquellos hombres que hicieron historia, León manifestó “estos hombres y mujeres nos dejaron un legado que debe comprometernos hoy y siempre, aún estamos en deuda con ellos, con nuestra historia con nuestro presente y futuro en definitiva estamos en deuda con nosotros mismos, hoy es un buen momento para no hacernos los desentendidos y ajenos con aquel acontecimiento de 1816 que imprimió una huella en el corazón de todos los argentinos”.

En una comparación entre la historia de la declaración de la independencia, y la actualidad del país, sus palabras afirmaron que “es hora de volver a decir “sí” como lo hicieron ellos en nuestra querida Casa de Tucumán, “sí” al respeto y defensa de nuestro derechos como argentinos ante otras naciones, “sí” al amor a la patria demostrado en acciones cotidianas, en el pueblo, en la escuela, en el club, en el barrio, como vecinos, como lo estamos haciendo ahora, y en algo de extrema importancia es decir sí, “sí” al respeto y al dialogo porque las cosas que nos distinguen no necesariamente deben separarnos”.

El Secretario de Desarrollo Social municipal, finalizó con una reflexión: “cuando trabajamos unidos, cuando dejamos de lado nuestras diferencias podemos lograr lo que nos proponemos, hoy en estos tiempos de pandemia, hacer patria es cuidarnos, cuidarnos para cuidar al otro” y añadió “en definitiva la historia no la hacen solamente los próceres sino las personas comunes como cada uno de nosotros”.

Alejandro Ribas: “cada vez que paso y veo a los chicos jugando no lo puedo creer”

El presidente de la Comisión de Vecinos, Alejandro Ribas, expresó, con emoción, “cada vez que paso y veo a los chicos jugando no lo puedo creer”.

Tras recordar las gestiones realizadas y el trabajo que se llevó a cabo, resaltó que “la plaza está hermosa”.

“Agradezco a todos, principalmente a la Municipalidad y a los vecinos, ya que sin ellos es imposible hacer esto”, sostuvo al tiempo que agradeció a la primera comisión, que comenzó con el proyecto de la plaza.

En tanto, pidió a los vecinos “cuidarla y poner su granito de arena para que siga así”.

En la oportunidad, la comisión barrial le entregó un presente floral a la arquitecta Zulema Arrupe, de la Secretaría de Obras Públicas, en agradecimiento a “todo lo que has hecho por nosotros”.

