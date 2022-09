92° Aniversario del Oriente Fútbol Club

3 septiembre, 2022 Leido: 13

Con mucha tradición e historia, el Oriente Fútbol Club cumple 92 de actividad social y deportiva, en una comunidad que se siente orgullosa de la institución. Horacio Botas, presidente, dijo: ”estamos bien, trabajando mucho para el club, siempre tratando de mejorar, 92 años no es poco, es una gran trayectoria en una localidad como Oriente, que siempre colabora y estamos sumamente agradecidos con todos.

En fútbol trabajamos en conjunto con el Club de Quequén, también estamos presente con las bochas. Hay un grupo de chicas que practica patín artístico y no nos olvidemos que tenemos una buena actividad social.

No pensamos en grandes festejos, sólo una cena de entrecasa como quién dice, ya que de a poco nos vamos recuperando de la pandemia. En este momento estamos enfocados en el concurso de pesca que se realizará próximamente y sobre el cual daremos detalles oportunos.

Estamos haciendo mantenimiento en el edificio, y tratando de que todo esté en buenas condiciones. También el municipio de Dorrego nos colabora siempre”.

