Padre Roberto: “Que Dios llame a Francisco en la noche de Pascua es un mensaje para todos”

21 abril, 2025 0

“Que Dios haya llamado a Francisco en la noche de Pascua es algo muy significativo, un mensaje para todos”, reflexionó el Padre Roberto Buckle, párroco de Nuestra Señora del Carmen.

“Esta mañana, ni bien supimos la noticia, pusimos su imagen para que todos lo que quieran venir a rezar con él puedan hacerlo y tengan allí un motivo para recordarlo y agradecerle”, sostuvo.

Además, recordó que “ayer salió a hacer un breve saludo y dar la bendición Urbi et Orbi que los papas dan el Día de Pascua”.

En tanto, consideró que “Francisco fue una personalidad que vamos a descubrir a lo largo de muchos años. Ha tenido gestos que no fueron comprendidos en su momento y que seguramente serán entendidos con profundidad en el futuro. Su mensaje tiene que ver con los sentimientos humanos llenos de Dios”, acentuó.

Asimismo, hizo hincapié en que “nos enseñó a todos la delicadeza que hay que tener con las personas: ha hecho llamados a gente de nuestra zona, de Bahía Blanca, por situaciones particulares que han vivido, le han escrito y se ha comunicado por teléfono”.

“También he sabido de muchas personas que lo han ido a visitar, las ha reconocido entre la multitud y les ha preguntado por sus familias”, añadió al tiempo que destacó el lugar que le dio a la mujer.

Por otra parte, explicó que “ahora vendrá el funeral, que lleva unos días, y después lo normal es que los cardenales se reúnan en el Cónclave para elegir al nuevo Papa”.

Misa

Finalmente, el sacerdote anunció que “este lunes, a las 19, será la misa por Francisco y luego, cuando sea su funeral, se celebrará una más solemne convocando a toda la comunidad”.

Volver