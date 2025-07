Presentaron los planteles y camisetas de las selecciones juveniles

4 julio, 2025 1

Este jueves en las instalaciones del club El Nacional, la Liga Regional Tresarroyense de fútbol, en una cena presentó a los planteles y las camisetas de las selecciones juveniles sub 13 y sub 15 de Tres Arroyos.

Estuvieron presentes directivos de nuestra Liga Como el Presidente Jorge Balda , Roberto Pepe y Manuel Balbuena y los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Pedro Perotti.

Así quedaron conformadas las dos listas la de la sub -13 y la sub 15:

Selección sub- 13:

Arqueros:

Alejo Leguizamón (Huracán)

Valentín Martínez (El Nacional)

Rodrigo Di Marco (San Martín)

Defensores:

Mateo Suita (Olimpo)

Bautista Martínez ( Boca Juniors)

Brian Gutiérrez ( Argentino Junior)

Michel Mazza (Boca Juniors)

Gino Lebrun ( Villa del Parque)

Benjamín Condori (Olimpo)

Lautaro Fleita (Argentino Junior)

Bastián Chico (Boca Juniors)

Benjamín Díaz (Boca)

Giuliano Dufourg (Villa del Parque)

Volantes:

Thiago Velázquez (Colegiales)

Benjamín Finocchio (Huracán Ciclista)

Tomas Pedernera (Olimpo)

Isaías Diez (Copetonas )

Lautaro Salazar (Huracán )

Simón Bergues (Villa de Parque)

Francisco Navarro (El Nacional)

Dante Gauna (Boca Juniors )

Thiago Bastias (ACDC )

Valentino Pérez (San Martín)

Genaro Cozzi (Olimpo )

Santino Bramajo (Huracán Ciclista)

Delanteros:

Tomas Miranda (Argentino Junior)

Santiago Rodríguez (San Martín )

Mateo Crostel ( Boca juniors )

Santino Aristain (Huracán )

Valentín Miller ( Argentino junior )

Andrés Tisera (El Nacional )

Benicio Ascorti (Huracán)

Selección SUB-15:

Arqueros:

Mateo Queipo (Olimpo)

Iñaki Moller ( San Martín )

Enzo Lemos ( Boca Juniors)

Defensores:

Ciro Lachat (Huracán )

Jeremías Crosatto (ACDC )

Ramiro Di Salvo (Olimpo)

Francisco Calvo ( San Martin )

Faustino Hermida ( villa del Parque )

Andrés Catalina ( Boca Juniors )

Fran Bruzzese (Huracán Ciclista)

Alejo Crostel (Boca Juniors )

Volantes:

Valentín Suita (Olimpo)

Joaquín García (Huracán)

Luca Roldán (ACDC)

Martin Pellegrini (Huracán Ciclista)

Gianluca Cuello ( villa del Parque )

Benicio Pichirillo ( villa del Parque )

Joaquín Ibarlucía ( ACDC )

Santino Delamata (Recreativo Echegoyen )

Kevin Astrada (Olimpo)

Martin Fauquen (Copetonas)

Teo Gonzáles ( San Martìn )

Barile Benjamín (ACDC )

Hernán Gamanzzini (El Nacional)

Thiago Minor (Olimpo)

Benjamín Neira (ACDC )

Delanteros:

Román Díaz ( Huracán )

Valentino Saccone ( Boca juniors )

Fermín Anzarda (Huracán )

Agustín Herrera ( villa del Parque )

Mateo Baliña (Huracán)

Agustín Pereyra (ACDC )

