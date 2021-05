96° aniversario de la Cámara Económica en un contexto preocupante para el sector

En el marco del 96° aniversario de la Cámara Económica de Tres Arroyos, Augusto De Benedetto, presidente de la entidad, asegura que es preocupante la crisis que atraviesa el sector y que las medidas para algunos rubros podrían ser menos restrictivas.

En diálogo con LU24 sobre el presente de la institución que aboga por los intereses de los comerciantes locales, y particularmente en el contexto que se atraviesa, consideró que “nosotros estamos convencidos que de esta se sale unidos”.

“En los últimos 96 años seguramente se han vivido contextos difíciles, en lo económico, en lo social, en lo político y seguramente periodos de bonanza, pero nunca se ha tenido una crisis en todos los sectores como la que se está atravesando”, indicó el presidente de la Cámara Económica.

Asimismo, De Benedetto sostuvo que “nosotros estamos convencidos que de esta se sale unidos, y haciendo lo que teníamos que hacer, armando los protocolos desde el año pasado, trabajando en conjunto con el poder ejecutivo, se lograron muchas aperturas y como siempre decimos, el contagio no está dentro del comercio, por eso creemos a veces bastantes restrictivas las medidas”. En ese sentido, aseguró que “siempre cuando nos hemos juntado con Matías Fhurer y el intendente Sánchez, consensuamos con todos los sectores que fueron a las reuniones, que cuando se superaban tanta cantidad de casos, obviamente íbamos a acatar las restricciones e íbamos a parar” pero de todas formas, la situación económica para los comercios y empresarios locales continúa siendo dificultosa, y con respecto a ello, De Benedetto indicó “nos parece medio injusto que paren los comercios, y el clearing bancario siga adelante, ARBA sigue con el tema de la presión impositiva, y AFIP lo mismo, y por ello lo hemos planteado a nivel provincial y nacional”.

Particularmente en cuanto a la situación sanitaria local, comentó “si hay algo es que tenemos que tener como comerciantes o empresarios, es la empatía, principalmente por el sector de salud, que hace un año y medio no para, no tiene respiro y la situación es muy preocupante”, y relacionándolo con la actividad de la Cámara Económica, manifestó “nosotros como defensores del comercio, la industria y los servicios, tambien tenemos que poner en énfasis los intereses de estos sectores, que vienen muy complicados con estos parates de la economía local”.

Asimismo, en cuanto a los gimnasios, que ha sido el rubro afectado más visibilizado, De Benedetto aseguró que “para nosotros es una actividad que son efectores de salud, porque si cumplieran los protocolos, para nosotros deberían estar abiertos, pero es una opinión particular del sector, pero el gobierno no lo ve así”.

Para finalizar, manifestó “esto se salva con la vacuna, y es de la única forma que podemos lograr salir, estamos viendo en otros países del mundo que la receta es esta” y que “por más medidas que se tomen, los contagios van a seguir”.

“Agradecemos a los casi 900 socios que hoy acompañan la gremial empresaria tresarroyense, a los asesores externos, a las consultorías externas, y también al personal de la Cámara”, concluyó De Benedetto por el aniversario de la institución.

