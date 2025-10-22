Básquet local: Triunfos de Huracán y Costa Sud en el comienzo de la fecha
Este martes con los triunfos de Huracán y Costa Sud se comenzó a jugar la 12ª fecha del Torneo Clausura “Mario Capristo”.
Resultados:
Huracán 90-Recreativo Claromecó 46
Parciales: Huracán 21- Recreativo Claromecó 8,48-20 y 73-33.
Goleadores: Falcone de Huracán 21 y De la Vega de Recreativo Claromecó 22.
Costa Sud 89- Alumni 80
Parciales: Costa Sud 15 -Alumni 21,38-34 y 60-52.
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 35 y Guillerat de Costa Sud 19.
La fecha cierra el viernes a las 21:00, con el partido entre Club de Pelota y Argentino Junior.
Libre: Quilmes.
Posiciones Clausura
Huracán 18
Quilmes 17
Costa Sud 16
Alumni 16
Club de Pelota 14
Argentino Junior 13
Recreativo Claromecó 11
Posiciones Anual
Huracán 42
Quilmes 37
Alumni 35
Costa Sud 33
Argentino Junior 32
Club de Pelota 28
Recreativo Claromecó 23
Próxima fecha, 13ª:
Argentino Junior- Costa Sud
Alumni-Huracán
Quilmes-Recreativo Claromecó
Libre: Club de Pelota.