F1: Colapinto clasificó 18 en el GP de Brasil

8 noviembre, 2025 7

Franco Colapinto cumplió con la clasificación de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. El piloto de Pilar terminó en el puesto 18 y no pudo avanzar a la siguiente instancia pese a sus intentos.

En la Qualy 1, Colapinto estableció un primer registro de 1:10.723 y se ubicó 13ro, aunque utilizó los minutos finales para realizar un segundo intento. Allí, el argentino clavó los relojes en 1:10.632 y no logró ingresar dentro de los mejores 15 que continuaron en la siguiente instancia. Por su parte, Pierre Gasly cronometró 1:09.885 para colarse en el lugar número 2 y conseguir su boleto a la Q2. En tanto, Lando Norris fue el más veloz del corte inicial con un tiempo de 1:09.656.

Max Verstappen, Esteban Ocon, Franco, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto, quien no pudo salir a clasificar tras el accidente en la Sprint, quedaron afuera del primer corte.

Volver