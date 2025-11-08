Pentagonal de Ascenso: Ganaron Claromecó y San Martín en la 4ª fecha

Este sábado se jugó la cuarta fecha del Torneo Pentagonal de segunda división que definirá al Campeón del Torneo Clausura. Fueron triunfos de Recreativo Claromecó y San Martín, sobre Argentino Junior y Agrario respectivamente.

Resultados:

Argentino Junior 3 – Recreativo Claromecó 4

Goles: Agustín Bolado-2- , Fantino Peralta y Kevin Roppel para Recreativo Claromecó y Diego Muñiz, Franco Miranda e Ignacio Barrionuevo para Argentino Junior.

Incidencias: Expulsados en Recreativo Claromecó: Ramiro Escurra y Kevin Roppel. Cristian Peralta para Argentino Junior

San Martín 1 (2) – Agrario 1 (0)

Goles: para San Martín Patricio Rodríguez y Auzmendi para Agrario

Definición por penales: para San Martin convirtieron Calvo y Varas y erró Oses. Para Agrario erraron Auzmendi, Pan, Izquierdo y Ces.

Posiciones:

San Martin 8

Agrario 6

Unión 5

Recreativo Claromecó 5

Argentino Junior 0

Próxima fecha 5ª:

San Martín – Unión

Recreativo Claromecó – Agrario

Libre: Argentino Junior

