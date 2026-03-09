Mariana Fernunson inaugura su muestra “Mil veces buenas noches” en el Mulazzi en el Mes de la Mujer

9 marzo, 2026 54

El Museo Municipal José A. Mulazzi invita al público a la inauguración de la muestra “Mil veces buenas noches”, de la reconocida artista plástica local, Mariana Fernunson, el viernes 13 de marzo a las 20 horas en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita.

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, esta exposición reúne una selección de obras que recorren distintos momentos de producción, configurando una mirada retrospectiva sobre un período de trabajo centrado en la exploración del cuerpo y la figura humana como territorio emocional.

“Entre la figuración y la síntesis expresiva, las imágenes revelan estados íntimos donde el cuerpo aparece vulnerable, introspectivo y profundamente humano. El color —a veces contenido, otras vibrante— no busca describir sino manifestar climas internos, tensiones y silencios”, señala Fernunson, y aclara “las figuras no narran acciones concretas: habitan instantes suspendidos, donde la pintura se vuelve espacio de reflexión sobre la identidad, la fragilidad y la fuerza” indican.

Esta retrospectiva marca el cierre de un ciclo en la producción de la artista, y al mismo tiempo señala la proyección y expansión hacia una nueva etapa, diferente en su búsqueda y en sus preguntas.

Sobre la artista

Mariana Fernunson, es egresada del Instituto Nacional de Arte en la especialidad de escultura en el año 2000. Se desempeña como docente en colegios secundarios de la ciudad. Su trabajo se centra en una práctica figurativa, en la que explora diversas técnicas, siempre poniendo énfasis en lo íntimo, la emoción y la vivencia de lo cotidiano. La especialidad en escultura se revela en el manejo de las estructuras de dibujo y la pintura A lo largo de su carrera, ha presentado diversas obras tanto en Claromecó, como en Tres Arroyos.

Volver