CRESTA: este martes abren inscripciones para los talleres PEMTA

16 marzo, 2026 5

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos, a través de su Programa de Educación para Mayores de Tres Arroyos (PEMTA), anunció que este martes comenzarán las inscripciones para los talleres del primer cuatrimestre.

PEMTA se dicta desde hace más de 20 años en la institución, y está dirigido a personas mayores de 60 años y busca promover espacios de aprendizaje, intercambio y participación activa dentro de la comunidad.

PROPUESTAS GRATUITAS Y ARANCELADAS

Como cada año, el programa continuará ofreciendo una amplia variedad de talleres gratuitos. En esta edición, además, se incorporará la posibilidad de que algunas propuestas sean aranceladas, con un costo accesible.

Esta modalidad permitirá ampliar el abanico de actividades disponibles y sumar nuevos proyectos. De esta manera, el programa combinará opciones sin costo con otras de valor mínimo, brindando más alternativas para los participantes.

Los talleres se dictarán en la sede de CRESTA y también en barrios de la ciudad, como Villa Italia y Barrio Boca, con el objetivo de seguir acercando las actividades a la comunidad y facilitar el acceso de quienes deseen participar.

La inscripción comenzará el martes, y se realizará únicamente de manera presencial en Maipú 270, en el horario de 10:00 a 14:00.

Cabe recordar que el sostenimiento de este tipo de propuestas también depende del compromiso de los vecinos con el pago de las tasas municipales por servicios, un aporte fundamental para seguir generando actividades y programas que beneficien a toda la sociedad.

CONSULTAS

Por dudas o consultas, las personas interesadas pueden acercarse a CRESTA (Maipú 270), comunicarse al teléfono 2983-430131 o enviar mail a [email protected]

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