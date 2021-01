Berni en LU 24: “La gente de Claromecó está satisfecha con la labor policial” (video)

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Berni, antes de retirarse de Tres Arroyos, visitó LU 24 y comentó sobre su recorrida por la ciudad y Claromecó, realizando un balance sobre cómo fue la jornada, antes de partir para la ciudad de Necochea.

En primer lugar, sostuvo que “obviamente que uno en el trabajo diario de todos los días tiene que recorrer y supervisar todo lo que tiene que ver con el operativo policial que estamos llevando adelante en el verano y Claromecó no es la excepción”. Se refirió también a la supervisión de los refuerzos de efectivos que se enviaron para poder llevar a cabo una temporada en orden. “La gente de Claromecó está muy contenta, muy satisfecha con la labor policial”, destacó.

Por otra parte, en cuanto a su participación en la presentación de la flota policial que compone actualmente el CPR local, indicó que “en Tres Arroyos estuvimos a la mañana con el intendente, inaugurando patrulleros para la policía rural, una serie de transformaciones que él llevó adelante para tener mejor movilidad para la policía”.

Respecto a la imagen que se lleva de Tres Arroyos, principalmente del área que le compete, afirmó que “es una ciudad que cuando uno observa el índice delictivo, está muy muy por debajo de la media de la provincia de Buenos Aires, eso no quiere decir que no tengamos que seguir generando esfuerzos, inversiones, profesionalización y por sobre todas las cosas incorporación de tecnología para la policía del interior de la provincia”. En ese sentido, manifestó que “estamos trabajando en conjunto con la Sociedad Rural para, a partir de mediados de año, ya tener una policía como cuerpo rural, donde la incorporación de tecnología sea uno de los puntos”.

Sobre las fiestas clandestinas que se están llevando a cabo, principalmente en las localidades balnearias durante esta temporada, expresó que “detrás de cada una de esas fiestas clandestinas hay un delito oculto”. Es por ello, que están trabajando desde la Provincia con Inteligencia Criminal, ya que “en muchos casos también hay diferentes actividades ilícitas, hacemos foco en esas actividades más allá de la sanidad”.

Baja en la edad de imputabilidad: “es una forma de proteger a los jóvenes”

Más allá de la visita en nuestra ciudad, el Ministro conversó sobre otros temas en LU 24, y dio su opinión con respecto a la baja de la edad de imputabilidad. “Primero hay que modernizar la ley que pena a los menores, es muy vieja que tiene un poder discrecional muy fuerte por parte de las autoridades judiciales y que no vienen a solucionar un problema tan complicado como es la delincuencia juvenil”. Agregó que “aquellos que venimos del peronismo estamos totalmente convencidos que los niños tienen que estar en un potrero jugando, en las aulas y no en una cárcel”.

Asimismo, sostuvo: “nosotros tenemos la obligación de protegerlos, y la mejor forma de proteger a esos jóvenes es bajando la edad de imputabilidad”.

En ese ‘claro’ que deja la ley, hoy por hoy “lo aprovechan los delincuentes, principalmente el narcotráfico” y añadió que “cada vez que se allana un bunker, el denominador común son menores que están vendiendo”.

Fiscalía con temática para la ruralidad y profesionalización de la policía rural

En cuanto al tema que lo hizo arribar al distrito tresarroyense, que es la policía rural, LU 24 le consultó sobre la creación de una fiscalía especializada en delitos rurales y el Ministro dijo que “eso se viene hablando hace tiempo ya, con el jefe de todos los fiscales que es el Dr. Conte Grand. La procuración es un poder totalmente independiente al Ejecutivo que es una función que deberá tomar la fiscalía, para nosotros es un buen momento y aparte una buena oportunidad aprovechando este impulso que le está dando el gobernador a la policía rural”.

Tal como lo manifestó en declaraciones esta mañana, reiteró que “nosotros queremos incorporar para toda la provincia más de mil efectivos a la policía rural, los que se van a formar como policía rural, que van a tener una transferencia de habilidades a la hora de desarrollar su actividad”.

Asimismo, declaró: “para eso vamos a crear en la escuela de policías esa carrera, para aquellos que ingresen a la policía rural puedan ir perfeccionándose en esa materia, no como ahora que pasan del narcotráfico a policía rural y de policía rural a bombero, entonces nadie puede especializarse en temas tan importantes como es este del delito rural”.

El trabajo de la policía bonaerense en el marco de la pandemia

Berni sostuvo que el trabajo, desde el ministerio y principalmente desde la policía bonaerense en tiempos de pandemia ha sido con “contundencia y una responsabilidad muy importante, por eso la policía ha estado en los lugares más difíciles donde el virus circuló con más velocidad hemos perdido más de 30 efectivos en el camino, pero la policía ha sabido estar a la altura de las circunstancias”.

En ese sentido, comentó que la policía bonaerense “también va acompañar en la vacunación masiva contra el coronavirus”, por lo que se está diagramando en primer lugar terminar con la vacunación en el sector de la salud, para luego seguir con el resto de la población, y por ello aclaro, que no será tarea sencilla ya que “tiene una metodología de aplicación que requiere de mucho tiempo y por lo tanto para generar vacunación en escala hay que movilizar mucho personal y en eso estamos trabajando”.

“La pandemia es una lección diaria, minuto a minuto, no hay nada escrito sobre esto, todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido sobre la marcha pero lo hemos hecho con responsabilidad y profesionalismo” sostuvo el Ministro bonaerense en la charla mano a mano con LU24.

La oposición y su posible postulación a la presidencia del Partido Justicialista

“La oposición es oposición, sería bueno tener una que sea constructiva, que aporte, no una que se oponga todo. Más que una oposición es un proyecto de país totalmente distinto, ojalá sea parte de la solución y no parte del problema”, indicó.

Por otra parte, con respecto a si tiene interés en la postulación para ser el titular del PJ sostuvo: “yo no aspiro a ser presidente, soy un consejero, obviamente ha sido un partido en el que he cuestionado a las autoridades durante estos tres años. Fui de los pocos, sino el único, que levantó la voz cada vez que el Partido Justicialista tomaba una medida o negociaciones con la ex gobernadora Vidal, que fueron perjudiciales para la provincia, el endeudamiento no hubiese sido posible si el justicialismo no hubiese sido cómplice de esa aplicación”. “Más allá de lo que he hecho en soledad, lo hice absolutamente convencido de lo que estaba realizando”, finalizó.

