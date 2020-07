A 10 años de la Ley del Matrimonio Igualitario, Pamela y Mariana celebran 10 años de amor

15 julio, 2020 Leido: 61

Pamela Visciarelli está casada con Mariana hace 9 años a partir de la sanción del Matrimonio Igualitario. Hoy tienen dos hijas gracias a la Ley de Fertilización Asistida que les permitió acceder a dos tratamientos de fertilidad de manera gratuita. Tuvieron un embarazo cada una y llegaron Juana que hoy tiene 4 años y Eva, de tan solo 2.

“Hoy celebrar 10 años de matrimonio igualitario es hermoso, porque no permitió lo que otras parejas ya podían, que es que el Estado nos reconozca. Pudimos casarnos, tener nuestras hijas con nuestros apellidos, pudimos ser madres de hecho y no pagar un peso en los tratamientos. Siempre tuvimos el apoyo de la familia”, aseguró Pamela esta mañana.

Explicó que las familias de ambas “se conocieron en el casamiento, porque al hacer tan poco que estábamos juntas y yo ser de Arrecifes, solo la conocía mi mamá”.

En cuanto a sus hijas, mencionó que “ellas viven todo esto con mucha naturalidad. Tienen compañeros que tienen dos papás también y hay que empezar a romper con esas cosas. Familia es donde el niño se cría y hay amor”.

Comentó que hoy en día cada vez son menos las personas “que aún están en el closet y que por cuestiones personales no pueden dar ese paso. La sociedad avanzó un montón”.

Destacó que afortunadamente, nunca sufrieron discriminación. “Por ahí los formularios quedan un poco obsoletos, cuando dicen nombre de padre y madre. Por suerte los mensajes son lindos y de aliento y con eso nos quedamos”.

Volver