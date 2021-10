A 11 años de la muerte de Néstor Kirchner: “Fue muy difícil dar la noticia a todo el país y el mundo”

27 octubre, 2021 Leido: 87

A 11 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, el periodista Marcelo Del Buono, quien trabaja en LU 23 Lago Argentino Radio Nacional El Calafate, afirmó por LU 24 que “fue un momento muy difícil dar la noticia a todo el país y el mundo”.

Recordó que en la mañana del 27 de octubre de 2010 “estábamos arrancando el programa de la mañana, y, como es un pueblo chiquito, la información llega rápido. Sabíamos que estaba el ex presidente en El Calafate junto a quien en ese momento era presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque se venía el censo y se había generado mucha información para que la gente no le abriera las puertas al censista, estaba todo muy mezclado con lo que pasaba en las grandes ciudades”.

“Acá nos encontrábamos a la espera de que la censista pasara por la casa de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner pero la información llegó antes. Fue muy difícil desde lo personal, incluso desde lo profesional porque a Néstor Kirchner uno lo tenía como un gran vecino, más allá de su figura emblemática, y mantenía un contacto bastante particular y a menudo”, agregó.

Del Buono dijo que “son esas noticias que uno quiere que no sean verdad. Sabía que tenía algunos problemas de salud pero nunca pensé en un desenlace de esa forma. Fue ir chequeando la información y se confirmó. Él falleció en el Hospital Formenti de El Calafate y nos tocó a través de Radio Nacional dar la noticia. A las pocas horas empezaron a llegar medios de toda la provincia y nacionales porque esto impactaba en el mundo”.

“Era muy ameno”

Contó que Néstor Kirchner “era muy ameno, y tanto él como sus colaboradores siempre estaban abiertos a cualquier tipo de consultas. En aquel momento yo tenía un programa de televisión, me lo crucé en la calle y le pedí hacer una nota y él prefirió que hablemos de otras cosas, me preguntó por mi familia. Fue intendente de Río Gallegos y después gobernador, uno ya tenía una especie de trato, no era algo nuevo, más allá de la figura como presidente, aunque no pasaba desapercibido”.

“El Calafate se transforma gracias a Néstor Kirchner con la puesta en marcha del aeropuerto, la apuesta del turismo y todo lo que generó con la llegada de diferentes presidentes latinoamericanos. Son un montón de datos que después se trasladaban prácticamente a una persona común y corriente que salía a caminar, si acompañado por sus custodios pero no era muy raro verlo en las calles, salir a almorzar o cenar, ir a algún acto o a tomar un mate a la casa de un vecino. Mientras el tiempo se lo permitía no era muy alejada su realidad en ese momento, como venía ocurriendo durante muchos años. No era una vecino más pero uno lo tenía y lo miraba desde ese ángulo”, aseguró.

Además, recordó que “en la Pascua de 2004 había tenido un episodio y quedó internado en el hospital Formenti, de eso salió sin problemas” y relató que “en la mañana del 27 de octubre de 2010 estaba todo muy focalizado con el tema del censo, particularmente desde Radio Nacional teníamos la premisa de seguir muy de cerca a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque iba a ser la primera persona que sería censada en todo el país. Llegó la información por parte de algunos colaboradores, lamentablemente no costó mucho chequearla y se confirmó rápido, siempre con la esperanza de que sea errónea o que algún dato no coincidiera con lo que nos estaban contando”.

Asimismo, indicó que después se tuvo que decidir “qué hacer desde la radio porque empezaron a llamar prácticamente desde todo el mundo y le dimos prioridad a las radios nuestras de Radio Nacional. Fue un momento bastante duro, crítico, más que nada dar la noticia a todo el país y el mundo. Me tocó hacer la cobertura el primer día en El Calafate y al otro día viajé a Buenos Aires. En las afueras de la Casa Rosada te encontrabas con mucha gente de El Calafate, familias que no dudaron en sacar sus pasajes e ir al velatorio”, concluyó.

Volver