A 12 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el recuerdo de “Cachito” Tumini y el Centro de Jubilados 27 de Octubre (video)

27 octubre, 2022

A 12 años del fallecimiento del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, el tresarroyense Manuel Tumini, “Cachito”, recordó los pasos previos a la fundación del Centro de Jubilados 27 de Octubre, que se denominó así en homenaje al exmandatario y se puso en funcionamiento el 25 de febrero de 2015, recordando también su fecha de nacimiento.

“Yo vengo de una larga historia de militancia, que interrumpí durante el menemismo, en los 90, y retomé cuando apareció Néstor, cuando descolgó los cuadros y cuando vi que era alguien capaz de hacer cosas que me parecían imposibles. Por eso cuando me llamó Mercedes Moreno, que era jefa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá, y Valeria Barrere, y Sebastián Ramírez, y tanta gente hermosa que colaboró con nosotros para armar el proyecto, no dudé en llevarlo adelante con muchos otros amigos, como Juan Carlos Jalle, Néstor Garay, Luis Fígaro, entre otros”, evocó.

“En 2014 los jubilados cobraban 400 dólares, y tenían todos los medicamentos gratis. Ojalá hubiera muchos más Néstor y Cristina, por supuesto”, concluyó Tumini.

VIDEO: https://music.youtube.com/watch?v=cfjeTz1LEAA&feature=share

