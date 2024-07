A 128 años de la muerte de Leandro Alem

1 julio, 2024

Leandro Antonio Alen Ponce nació el jueves, 11 de marzo de 1842 en Buenos Aires, Argentina.

Abogado que fue electo como Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades (1874-1878 y 1895-1898 por la Unión Cívica Radical cargo que ejerció hasta su muerte en 1996)

También fue electo Diputado de la provincia de Buenos Aires (1872-1873 y 1879-1880) y Senador Nacional por la Capital Federal (1883-1892 ejerciendo el cargo desde 1891 tras la renuncia de Julio A. Roca y 1889-1895 sin incorporarse al cuerpo ya que tras aprobarse su diploma fue expulsado del mismo como consecuencia de la Revolución Radical de 1893).

Fue el principal impulsor y fundador de la Unión Cívica de la Juventud en 1889, de la Unión Cívica en 1890 de la que fue su presidente y tras la división de esta en 1891 funda y preside hasta 1896 el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.

Su nombre real era Leandro Antonio Alén, mal llamado Leandro N. o Nicéforo. En su juventud cambió la última letra de su apellido y elimino su segundo nombre, para atenuar la permanente discriminación de la que era víctima por el recuerdo de su padre, de igual nombre, un pulpero de Balvanera partidario de Rosas e integrante de “La Mazorca” que tras la derrota en la batalla de Caseros fue juzgado, fusilado y colgado en la horca en forma pública en 1853 en la antigua plaza Monzerrat. Cuando se le preguntaba que significaba la N de su firma, él solía responder “N de Nada” y otros dicen que es “Ln” la abreviatura de Leandro.

En 1890 organizó y lideró la llamada Revolución del Parque de Artillería y junto a su sobrino Hipólito Yrigoyen, hijo de su hermana menor Marcelina con él quien tenía una estrecha relación a pesar de mantener algunas diferencias metodológicas en los últimos años, encabezaron la Revolución Radical de 1893 la cual culminó con la detención de Alem en Rosario el 1 de octubre de ese año.

“El defensor de los desposeídos” o “Presidente de los corazones argentinos”, tal eran alguno de los nombres que le había dado el pueblo, era un hombre austero, destacado y vehemente orador de voz llorosa y puño cerrado que entusiasmaba a sus seguidores.

Por la firmeza de sus convicciones y una profunda depresión debido al enfrentamiento con Yrigoyen lo que consideraba un obstáculo para la marcha del partido decide suicidarse de un tiro en la sien cuando viajaba en su carruaje rumbo al club “El Progreso” en una fría y lluviosa mañana de invierno dejando a su lado una nota que decía “Perdónenme el mal rato, pero he querido que mi cadáver caiga en manos amigas y no en manos extrañas, en la calle o en cualquiera otra parte” y más tarde en su dormitorio se encontraron dos cartas, una para su único hijo Leandro y la otra en un sobre que decía “Para Publicar” conteniendo lo que se conoce como “Testamento Político de Leandro Alem” y que comenzaba diciendo: “He terminado mi carrera, he concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. ¡Sí, que se rompa, pero que no se doble!”

Falleció a los 54 años de edad el miércoles, 1 de julio de 1896 en Buenos Aires, Argentina.

“¡Yo sostengo y sostendré siempre la política de los principios; caiga o no caiga; nunca transaré con el hecho; nunca transaré con la fuerza; nunca transaré con la inmoralidad; nunca transaré con los conculcadores de las instituciones y las libertades públicas! ¡Nunca esperaré el desenlace de ciertas situaciones para entrar en ellas; he de luchar siempre como fuerte y como bueno; sean cuales fueran los resultados, porque para mí la idea moral es la única que puede regenerar la sociedad!”

Leandro Alem (1842-1896)

Volver