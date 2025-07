A 25 años de la muerte del Dr. René Favaloro

René Favaloro nació el 12 de julio de 1923, en “El Mondongo”, barrio emblemático de La Plata, allí mismo estudió medicina en la Universidad Nacional de esa ciudad.

En los ’60, emigró a Cleveland, en Estados Unidos. En 1967 realizó la primera cirugía de bypass aorto-coronario con vena safena en el mundo, una operación que salvó millones de vidas. Siendo ya una eminencia, volvió al país.

En 1992 creó la Fundación Favaloro. A pesar de todo, un día como hoy de hace ya 25 años, la memoria argentina acuñaba frases que aún perduran, extraídas muchas de ellas de su carta de despedida, redactada minutos antes de dispararse, él mismo con su propia arma. Fue un certero balazo en medio del corazón, ese mismo órgano vital por lo que tanto hizo durante su carrera. “Mi regreso a la Argentina se debió a mi eterno compromiso con mi patria”, empieza el mensaje de despedida que dejó el médico creador del bypass coronario.

“No puedo cambiar, prefiero desaparecer”

“La situación actual de la Fundación es desesperante. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento como decía Don Ata. No puedo cambiar”, señaló.

“Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema (que se ha ido incrementando en estos últimos años) deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto que acepte que rija en la Argentina, el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno.”

“En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia, en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen, tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles.”

A pesar de la frase que indica que “las personas pasan y quedan las obras”, difícilmente la memoria de los argentinos borre la figura de este médico rural que puso en la cúspide de la medicina a la Argentina, muriendo con los honores de no haber aceptado formar parte de una ingeniería mafiosa que desde décadas convive tristemente con la salud de todos.

