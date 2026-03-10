A 25 años de la nueva etapa de LU24

Hace 25 años, el 10 de marzo de 2001, cuando parecía que el país iba a estallar, se producía un hecho histórico en la vida de LU24 Radio Tres Arroyos: José Luis Basualdo y su esposa compraban el paquete accionario mayoritario de la empresa y quedaba atrás un período marcado por lo más y por lo menos en la vida de la emisora.

Del super éxito inaugural, de la época de Evaristo Alonso, a la decadencia sin red luego de su muerte.

Se pasaron momentos muy difíciles por entonces y hubo que poner mucho esfuerzo para intentar subir al escalón de preferencia que tuvo por entonces la radio, recuperando audiencia, mercado y preferencia.

Ocurrieron muchas cosas en estos 25 años. Las mejores y las que no vale la pena recordarlas.

Le dimos un golpe de timón esperado de adentro y desde afuera. Hoy creemos tener el brillo de los orígenes, cuando fuimos la primera y la única.

Llenamos un espacio al que costó tiempo llegar. Especialmente por quienes hacen la radio todos los días y hacen de la radio su digno sustento familiar.

