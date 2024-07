A 25 años del triunfo del “Loco” Lavari en el TC

4 julio, 2024

Este jueves se cumplen 25 años del triunfo más importante que logro el automovilismo de Tres Arroyos.

El 4 de julio de 1999 Edgardo Lavari se subió a lo más alto del podio en la competencia de Turismo de Carretera disputada en el Autódromo de 9 de Julio.

Esa fría mañana quedó grabada a fuego. La primera victoria de un piloto tresarroyense en la máxima categoría del automovilismo argentino.

“Es muy difícil ganar en el TC y a mí me costó 48 carreras”, expresó en diálogo con LU 24.

“Ya desde el viernes, día que llovía muchísimo, me sentía iluminado, como que nada me frenaba, acompañado por el auto y el equipo”, recordó.

Con el Dodge negro con motor Cherokee venció de punta a punta en la competencia final de una carrera que lo hizo debutar al popular “Loco” como triunfador de una de las categorías que le faltaba ganar.

Aun se recuerda la celebración en el podio, la recepción en su llegada a la ciudad y el agasajo con una cena en El Fanal.

“Ganar en el TC es recibirte de piloto”, finalizó.

