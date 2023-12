A 34 años del impune crimen de Nair

31 diciembre, 2023

Este domingo se cumplen 34 años del crimen de Nair Mostafá, la nena asesinada en Tres Arroyos, en la zona de vías y calle Falucho, otro domingo, el 31 de diciembre de 1989.

La madre de Nair denunció en la Comisaría en ese entonces la desaparición de su hija, y obtuvo como respuesta “no moleste, señora, estamos brindando”, por lo que Liliana Fuentes pidió a través de LU 24, cuando el director de ese momento Evaristo Alonso le ofreció el micrófono, la ayuda a la gente para colaborar en la búsqueda, ya que Nair había salido para la pileta de Huracán a las tres de la tarde de su casa.

El hallazgo del cuerpo se dio alrededor de la una y media de la madrugada, en un pajonal lindero a la Escuela 16, y generó una pueblada, nutrida manifestación popular en Tres Arroyos en la que se incendiaron varios vehículos policiales en el frente de la comisaría con el saldo de 16 autos incendiados, 20 personas heridas, 16 policías relevados y una toma en el edificio de la Municipalidad.

El caso derivó en un airado reclamo hacia las autoridades provinciales por la actitud de los efectivos policiales, e incluso llegó a la ciudad el gobernador Antonio Cafiero, para interiorizarse personalmente de lo sucedido y mantener un diálogo con la mamá de Nair.

“Mi única nenita que Dios me dio y así me la sacaron”, le diría horas más tarde Liliana Fuentes, absolutamente quebrada por el llanto, al entonces gobernador bonaerense Antonio Cafiero. Él le pidió “perdón en nombre de toda la humanidad” a una madre desconsolada que no escuchaba. Sólo repetía: “La ahorcó con el regalo que le dejó Papá Noel el 24, una mochilita que ella me pedía con toda su alma. Con eso mismo la mató, pobre ángel”.

Las investigaciones no dieron con el asesino hasta el día de la fecha y la causa quedó impune. Fueron necesarias tres autopsias distintas para determinar las causas de la muerte por ahorcamiento, la agresión sexual y el hallazgo de droga en el cuerpo de la nena.

Se investigó la presencia de extraños en la ciudad, como el caso de Jorge Meglia, e incluso un vecino se autoadjudicó el crimen, lo que fue desestimado luego aduciendo que tenía problemas de índole mental.

A 34 años, se espera Justicia.

