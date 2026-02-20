A 36 años de la muerte de Evaristo Alonso, fundador de LU24

Un accidente rutero puso fin, el 20 de febrero de 1990, a la vida de Evaristo Alonso, impulsor y primer director de LU 24 Radio Tres Arroyos. Pero a 36 años de su fallecimiento, ese suceso no logró opacar la relevancia de su figura no sólo en la historia de los medios de comunicación locales, sino también en la radiofonía provincial y nacional.

Alonso presidió ARPA (Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas) y de esta manera apuntaló el crecimiento de la comunicación radial que se había transformado en su pasión y su modo de vida.

Al cumplirse hoy un nuevo aniversario de su desaparición, en LU 24 elegimos homenajearlo frente a los micrófonos y trabajando para que la radio siga en su camino de crecimiento; y abrazamos a sus allegados.

