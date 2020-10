A 37 años de la vuelta a la Democracia y el triunfo de Alfonsín

29 octubre, 2020 Leido: 52

El Comité de la UCR “Enrique Betolaza” de Tres Arroyos recuerda con una reseña el acontecimiento histórico del 30 de octubre de 1983, día en que la Argentina elegía como presidente de los argentinos al Dr. Raúl Alfonsín poniéndole fin a siete años de una sangrienta dictadura militar.



La nota se titula “37 años de la entrada a la vida” y dice lo siguiente:

Hace exactamente treinta y siete años, un 30 de octubre de 1983, el pueblo argentino votaba después de padecer una dictadura militar sangrienta y elegía como presidente de los argentinos al Dr. Raúl Alfonsín.

Históricamente, la fecha se identifica con el inicio de la recuperación de la democracia en la Argentina a través del voto en las urnas. No sólo terminaba el ciclo de la dictadura militar, sino que se proponía ponerle punto final a las interrupciones del sistema democrático con sucesivos golpes de Estado iniciados el 6 de septiembre de 1930.

El 10 de diciembre, asumió Alfonsín y habló, una vez más con la ciudadanía, desde los balcones del Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires. Sus primeras palabras serían: “Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos, la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre para todos los argentinos”.

Después de la derrota de la aventura militar en Malvinas, que dejó a un montón de jóvenes soldados héroes en esas tierras, la dictadura militar decidió convocar a elecciones. Lo hicieron en julio de 1982. Intentaron replegarse. Previendo futuros peligros, el 22 de septiembre de 1983 dictaron la llamada “Ley de Pacificación Nacional”, más conocida como ley de “Autoamnistía”.

El candidato de la UCR Raúl Alfonsín, prometió desconocer la autoamnistía. El candidato del Partido Justicialista, Italo Luder manifestaba que la aceptaría. Las diferencias entre los dos dirigentes se reflejaban en la historia de cada uno de ellos y de sus partidos, alrededor de este tema. Alfonsín fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Luder, en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, en ausencia de María Estela Martínez de Perón, fue el autor del decreto que prometía aniquilar la subversión.

Esa no fue la única diferencia, pero tal vez fue significativa. Somos la Vida o Somos la Rabia eran las consignas que aparecían pintadas en todas las calles de todas las ciudades del País. Eran dos propuestas y dos miradas que proponían construcciones distintas.

Alfonsín realizó su campaña electoral recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional.

En la concepción del radicalismo y su candidato, la democracia se identificaba con la libertad del hombre, con la búsqueda de la justicia, con la equidad social, con la convivencia y con un criterio político republicano.

El domingo 30 de octubre se votó con tranquilidad y con una expectativa desbordante. El escrutinio empezó a darse a conocer después de las veinte horas. Desde un primer momento Alfonsín apareció como el candidato más votado. Pasada las once de la noche la tendencia se mantenía. En el peronismo empezaba a predominar el desconcierto. Pasaban las horas y Alfonsín era presidente de la Nación.

El 10 de diciembre, desde los balcones del Cabildo, de cara a una Plaza de Mayo colmada, Alfonsín concluía su primer discurso como Presidente de la República Argentina, recitando como lo había hecho a lo largo y a lo ancho del País, en grandes ciudades o en pequeños pueblos rurales, el Preámbulo de la Constitución Nacional. Texto constitucional que hoy sigue siendo un programa para los radicales y para los argentinos, porque seguimos aspirando a “constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Gracias Dr. Alfonsín, los Radicales de Tres Arroyos y la ciudadanía en general, hoy al recordar este día histórico, renovamos nuestro compromiso con estos valores democráticos.

Comisión Directiva

Comité UCR Enrique Betolaza

Tres Arroyos

Volver