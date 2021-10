A 38 años de las elecciones ganadas por Foulkes, su esposa recuerda el momento

30 octubre, 2021 Leido: 378

Hace 38 años, el 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín ganaba las elecciones presidenciales en la histórica vuelta a la democracia. Simultáneamente, el profesor Jorge Roberto Foulkes hacía lo propio en los comicios locales, siendo su lista la ganadora como intendente de Tres Arroyos.



Siempre, de alguna forma se recuerda a los principales protagonistas de las historias, en este caso, los protagonistas silenciosos también tienen vivencias para compartir, tal el caso de Betty Dinsen viuda de Foulkes, quien recordó cómo vivió ella ese momento: “yo fui fiscal en una mesa, y veía que todos pasaban y todos iban contentos, pero nadie tenía el resultado de los escrutinios, y todo en ese momento era nuevo. Cuando terminé mi trabajo en la mesa de la intendencia, todos estaban contentos, y ahí me enteré, estaban alborotados. Esa noche fue muy linda”.

Betty también compartió otras historias, “después nos tocó el centenario de Tres Arroyos, y fuimos a muchos lados, viajamos mucho y siempre lo acompañaba. La Política es muy absorbente, llegó un momento que él trabajaba todo el día. Nunca ejercí un cargo público, pero en casa recibía a muchas personas que venían con sus problemas y yo trasladaba las inquietudes, acompañaba desde mi humilde lugar. Fueron tiempos muy lindos, había muchas reuniones, y yo acompañaba en todo lo que podía. Cuando vino Alfonsín a Tres Arroyos fue una fiesta realmente, lo recuerdo muy bien”.

Finalmente, la esposa de Foulkes dijo, “en esa época todo era nuevo, las gestiones, el trabajo, a mí no me disgustaba nada, siempre estuve presente, nosotros anduvimos mucho. La gente hasta el día de hoy recuerda cómo trabajamos, me dicen de cuando se trajo la televisión, el gas, y otras tantas cosas, son recuerdos muy lindos. En general siempre me lo recuerdan a Jorge con cariño, también quienes fueron sus alumnos, estoy muy contenta que siga presente en el pensamiento de la gente”.

Volver