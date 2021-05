A 39 años del fallecimiento del teniente Héctor Ricardo Volponi en Malvinas

23 mayo, 2021 Leido: 286

El 23 de mayo de 1982, el Teniente Héctor Ricardo Volponi, caía en combate mientras piloteaba un avión Dagger de la Fuerza Aérea Argentina. En el año 1998 su aeronave fue encontrada por un residente en la isla Borbón del archipiélago de Malvinas. Durante la Guerra, el Dagger que piloteaba Volponi había sido alcanzado por un misil de un Sea Harrier británico e inmediatamente se precipitó a tierra.



“Cada vez que salgo a volar me olvido de mí y me regalo a la Patria, les prometo que las voy a llevar a las dos en mi buzo de vuelo. Ojalá Dios me premie con volver a verlas, ya no puedo escribir más porque me ablando cuando lo hago”. El texto es un fragmento de la carta que Héctor Ricardo Volponi escribió a su esposa dos días antes de morir.

En Tres Arroyos, su ciudad natal, un monumento le rinde honor. Está ubicado en la rotonda de la Avenida Güemes y Avenida Libertad y fue inaugurado el 14 de noviembre de 2003. El mismo consta de un Mirage en vuelo rasante sobre una base que simula las Islas Malvinas. Pero además, el nombre de Volponi es una referencia ineludible para todas las generaciones cuando se habla del conflicto bélico.

