A 4 años del fallecimiento de Roberto Pissani su recuerdo nos sigue acompañando

28 octubre, 2025

El 28 de octubre de 2021 no fue un día más para todos los que formamos parte de la radio… nos dejaba Roberto Pissani, entrañable compañero, amigo de todos, incansable trabajador, ejemplo de familia y perseverancia.

Su partida fue violenta, impensada, arrebatada, y ese sabor amargo nos va a acompañar siempre, aunque nos dejó su ejemplo de tenacidad, de no darse por vencido, de luchar y defender ideales.

Lo extrañamos, lo recordamos a diario, siempre presente en todas y cada una de las actividades que desarrollamos, pero no nos pasa sólo a nosotros, la política también lo extraña. Fue un solucionador en cuestiones de trabajo en el rol que ejercía en sus funciones municipales, pero nunca dejó de lado su parte solidaria, humana, dispuesto a escuchar y ayudar.

Gracias por tanto Roberto, estamos convencidos que seguís iluminando nuestro camino y el de tu maravillosa familia.

