A 42 años del voto por la vuelta a la Democracia: El recuerdo de Humberto Garate

30 octubre, 2025

El 30 de octubre de 1983 en Argentina se volvía a votar, un día histórico, el regreso a la Democracia. Humberto Garate abrió las puertas de su casa para recordar esa fecha, su trabajo como concejal y la realidad de ese momento.

“En general el hecho de volver a la democracia causaba mucha alegría sin distinción de partidos, era necesaria. Desde lo partidario yo participaba en el Movimiento Justicialista y el candidato a intendente era el Dr. Raúl Correa. Se disputaron primero las internas, hubo tres listas.

Nosotros perdimos con el radicalismo, pero compartimos con respeto la alegría de la fecha histórica, después de muchos años en que Argentina había perdido el rumbo y hubo de todo, muchas injusticias”.

Hablando de familia, Humberto destacó el compromiso de sus hijos en sus diferentes cargos, reconoció que vienen trabajando en política desde hace muchos años y reflexionó: “Ellos han demostrado que hay que conciliar y respetar, hay que gestionar para que la ciudad continúe con su desarrollo en una época histórica”.

Hablando de su paso por el HCD, dijo “yo fui un humilde concejal, yo sentí que era importante trabajar seriamente para solucionar los problemas de los vecinos, recorríamos los barrios, y con el radicalismo debatíamos con total respeto, nunca hubo un incidente, y eso era muy bueno para todos, fue una etapa linda”.

Siguiendo con sus reflexiones, Garate expresó: “En Argentina no encontramos el camino, es algo que todos los partidos deben repensar, tener la idea de lo que se va a trabajar para ponerla a consideración del pueblo. Hay que terminar con la violencia, la Argentina está cansada de eso, hay que ocuparse de la gente, esa es la función del político”.

Finalmente manifestó, “Le deseo a Argentina que encuentre un camino de unión, seguramente con distintos pensamientos, pero mirando hacia un buen futuro”.

