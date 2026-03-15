A 50 años del Golpe de Estado, programan actividades en La Casona

15 marzo, 2026 0

La Biblioteca Popular José Ingenieros y el Centro Cultural La Casona se preparan para llevar adelante, un año más, la Vigilia del 23 de marzo, para recordar 50 años del Golpe de Estado de 1976.

Las actividades se iniciarán el miércoles 18 a las 16:00, con un taller de bordado “La memoria prendida en el Pecho”, en la sede de Avenida Rivadavia 641, a cargo de Flor Serra, según anunció a LU 24 la presidenta del Centro Cultural, María Golato, “el que está destinado a hacer prendedores que estarán disponibles en la Vigilia del 23 y podrán lucirse en la marcha hacia la Plaza de la Memoria el martes 24”, dijo.

Golato hizo referencia además que “en la Vigilia a partir de las 21:00, habrá rondas de testimonios con referentes de diversos sectores de la sociedad tresarroyense, para propiciar un intercambio reflexivo, ligados al trabajo, la educación, el arte, la militancia, la organización y la lucha, con la idea de plantear un ida y vuelta entre los hechos del pasado y su implicancia en el presente”.

“Se compartirá un guiso popular y habrá música con músicos invitados e invitadas, como Pancho Giglio, Berta Villanueva y Omar Valetti, Grupo Coral Nuevo Tempo, Coro Especias, Gabriela Alici y Gabriel Del Giorgio y Alejandra Barrientos y Sergio Troiano”, destacó.

Todas las actividades mencionadas son con entrada libre y gratuita y abiertas al público en general. Además, se convoca a participar en la Marcha prevista para el martes 24 de marzo, día en que se cumplen los 50 años del Golpe cívico-militar, hacia la Plaza de la Memoria.

Volver