A bordo de un "escarabajo", de Venezuela al mundo y con parada obligada en Tres Arroyos (video)

Un desperfecto mecánico obligó a Juancho y Yeny, una pareja de venezolanos, a hacer una parada en Tres Arroyos. Es que viajan a bordo de un Volskwagen “escarabajo”, en un periplo que pasó por Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, y que no tiene final preestablecido, ya que el deseo de este campesino venezolano es recorrer el mundo en su automóvil.

“Se me echó a perder primero una parte de la rueda, y después el croche (cruceta), pero por suerte tuve la ayuda de Roberto, Mariela y Tiago, que nos brindaron comida, dormimos en su casa y la ayuda necesaria”, aseguró Juancho.

“Yo me crié en el campo ordeñando vacas”, contó Juancho; su novia, Yeny, trabajó en un banco venezolano y hace dos años emigró a Argentina. “Mi viaje empezó a los 13 años, porque desde entonces me dije que recorrería el mundo en un auto, y si no era posible manejar, seguiría a caballo, porque soy campesino, así que el final será donde Dios siga. Y este carrito lo tengo hace varios años”, completó el conductor.

