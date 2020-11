A caballo en el predio de la pista de atletismo (video)

11 noviembre, 2020 Leido: 46

Varias instituciones deportivas de nuestro medio se han visto afectadas en estas últimas semanas por cuestiones de vandalismo.

Una de las obras mas importantes de los últimos tiempos, como lo es el Polideportivo Municipal con sus predios adheridos, tal el caso de la Pista de Atletismo, también tienen el efecto de actitudes desubicadas.

En lol últimos días se ha observado la presencia de caballos y personas sobre los mismos en el lugar.

Se llama a la reflexión para que no ocurra más y se colabore simplemente en no dañar.

Se ha colocado en el lugar cartelería para que se respete qué se puede hacer y qué no.

