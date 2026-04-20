A fin de mes cierra la campaña 01/2026 de vacunación antiaftosa

20 abril, 2026 0

SENASA (oficina local) y Sociedad Rural de Tres Arroyos (S.C.) informan a los productores ganaderos que el 30 de Abril de 2026 termina indefectiblemente el período 01/2026 de vacunación antiaftosa.

Quienes aún no hayan cumplido con esta obligación deben comunicarse inmediatamente con la oficina de coordinación de la vacunación, en Avda. Moreno 420 – Tres Arroyos, llamando a los teléfonos (02983) 422816 / 15469777 / 15458984 o al e-mail: [email protected]

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