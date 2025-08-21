A.G.Chaves: Impulsan encuesta sobre el cierre de supermercados los domingos

La posibilidad de que los supermercados grandes de Adolfo Gonzales Chaves no abran sus puertas los domingos está en debate. La iniciativa busca generar un espacio de descanso para los trabajadores, favorecer a los comercios de barrio y recuperar el valor de la jornada familiar. Para ello, LU 24 mantuvo una conversación con Juan Manso, presidente de la Liga de Comercio e Industria.

Explicó que ya mantuvo reuniones con dueños de tres supermercados locales y que la idea es alcanzar un consenso. Uno de los establecimientos manifestó su disposición a adherirse si existe una ordenanza o alguna normativa que lo respalde, mientras que otro sugirió realizar una encuesta para conocer la opinión de la comunidad.

“Acá no se trata de imponer nada, sino de tener empatía con los empleados y con los pequeños comercios. Por un domingo que se cierre no se le cambia la economía a ningún supermercado, la gente puede comprar el sábado o en los mercaditos de barrio”, señaló Manso en diálogo con la radio.

Actualmente la encuesta se encuentra abierta para que los vecinos se expresen y, en base a los resultados, se evaluará cómo continuar. En otros distritos de la región ya se avanzó en medidas similares, incluso mediante ordenanzas.

“Lo importante es lograr un acuerdo que contemple a todos. El mercadito de barrio, con un día de caja de domingo, respira distinto. Y los empleados de los supermercados también merecen su descanso”, concluyó Manso.

