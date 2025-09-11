A.G.Chaves: Se construye una pérgola en el Museo Histórico

Se encuentra en construcción una pérgola en el predio del Museo Histórico de Gonzales Chaves, una obra posible gracias a la donación de la Fundación Techint.

El nuevo espacio será un punto de encuentro cultural y comunitario que pondrá en valor la historia local.

El proyecto, diseñado en base al estudio presentado por la Fundación, busca crear un espacio de sombra y descanso para visitantes y vecinos, a la vez que embellece el entorno del museo y fortalece la preservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Desde Chaves Municipio destacaron que esta pérgola no es solo una estructura arquitectónica, sino un símbolo de cómo la articulación público-privada puede mejorar los espacios que son de todos. Gracias al aporte de la Fundación Techint, se suma un lugar que invita a recorrer, aprender y disfrutar de nuestra historia en comunidad.

La pérgola contará con módulos adaptables y vegetación estacional, lo que permitirá un entorno dinámico y accesible durante todo el año, integrando naturaleza, descanso y cultura.

Este tipo de proyectos reflejan un compromiso compartido con la identidad local y con la construcción de espacios de encuentro que fortalecen el sentido de pertenencia de los vecinos.

