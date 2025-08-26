A.J Mendizábal remata la producción de Cabaña La Corina en Juárez

26 agosto, 2025

EL tradicional remate de la Cabaña La Corina de la familia Deferrari se realizará el 11 de septiembre en el predio de Campoamor en Benito Juárez.

El martillero Raúl Castel, de la firma A.J. Mendizábal, dio a conocer que “habrá 65 toros PC Angus Negros y Colorados y vaquillonas parición primavera: 24 negras PC y 24 coloradas de origen de La Corina, por lo que es un momento para hacerse de un plantel de reconocida sangre con muy buena salida, siempre hemos quedado bien en todos lados.”

Opinó asimismo que es “un momento que toca con buenos precios en la hacienda de faena, por valores comparación dólar; además tenemos buenos plazos: 90 días libres para todos y un agregado de dos meses más ajustado al precio de novillo, para que puedan especular ya con el tema de las cosechas, es una buena oportunidad para hacerse de reproductores, tanto de toros como de vaquillonas”.

Castel hizo referencia a la situación complicada por la intensa caída de agua en la cuenca del río Salado, con zonas bajo agua, y sostuvo que “es un tema que podría calificarse como una “manchita” en cuanto a la ganadería por caminos intransitables”.

