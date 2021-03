A la espera de indicación de protocolo: Este año no abrió la inscripción en el CEF N° 4

22 marzo, 2021 Leido: 105

El CEF N° 4 todavía no ha comenzado con sus actividades por la falta de protocolos para poder recibir a los alumnos, y el funcionamiento se ve paralizado desde el 2020 por el contexto de pandemia. Es por ello, que LU24 dialogó con el Director, Miguel Lemos para que comente cómo se planifica la vuelta a la actividad y cómo fue que se manejaron durante el 2020.

“Lamentablemente como todos saben el año pasado no se dio clases presenciales durante todo el año, se dieron clases virtuales, se pudo mantener contacto permanente con los diferentes alumnos y los diferentes grupos del CEF, teníamos 55 grupos para atender, y cada profe se la rebusco desde lo virtual para poder estar cerca de los alumnos” indicó Lemos, y explicó que en el 2020 se arrancó con una matrícula de 1516 alumnos en Tres Arroyos y 175 en Cascallares.

Haciendo referencia a la actividad planificada para éste año, sostuvo que “es raro lo que nos pasa, porque mucha gente piensa que nosotros no queremos abrir la institución, y la problemática nuestra es que se han hecho tantos protocolos para preservar las burbujas, que en el caso nuestro estaríamos mezclándolas”, por lo cual, ése sería el principal inconveniente para retomar las diferentes jornadas deportivas.

En ese sentido, Lemos, indicó que “estamos a la espera de una decisión de la Dirección de Educación Física con la que hemos tenido varias reuniones y también se espera la aprobación del Ministerio de Salud que tiene que avalar, no solo las actividades del CEF, sino también de los Centros Complementarios o las Escuelas de Estéticas, todas las instituciones que sea voluntario del ingreso del alumno”.

“Nuestra inscripción se abre año a año, nosotros no podemos conservar los alumnos del año pasado, aunque muchos son los mismos, nosotros debemos abrir la inscripción a toda la comunidad, para darle la oportunidad a todos los ciudadanos de que puedan hacer alguna actividad física” manifestó el Director del CEF de Tres Arroyos, y anticipó que posiblemente la inscripción para éste año sea de forma virtual, pero siempre y cuando estén establecidos los protocolos para volver a la actividad, habilitados por las autoridades competentes.

El profesor de educación física indicó que, mientras tanto “estamos trabajando en las diferentes comisiones, porque son varios los deportes que tenemos, hemos ajustado la planificación y nosotros mismos hemos pensado en un protocolo, que no sabemos si será aprobado o no, pensado en hacer grupos de 15, buscando la manera en la que podemos empezar, pero siempre esperando la autorización de arriba” y añadió “aparentemente si se habilita, será de manera progresiva, y en primera instancia se le dará la posibilidad a los adultos menores de 60, que son las personas que no están en burbujas. Todo lo que es edad escolar, en principio no estaría habilitado”.

Para finalizar, sostuvo que “son todos supuestos y son muchas preguntas las que nosotros tenemos” pero se tiene esperanza de poder volver, siempre con los cuidados pertinentes.

Volver