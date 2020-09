A la espera de resultados, ascienden a 18 los casos en estudio por Covid-19

A los 9 casos en estudio por Covid-19 de la jornada del domingo, de los cuales no se recibieron aun los informes correspondientes, se sumaron otros 9 sospechosos este lunes, por lo que actualmente son 18. Así lo dio a conocer el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, quien recalcó “el tema de la situación compleja que se vive en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y que se extiende a nuestra Región Sanitaria, con alta ocupación y saturación de camas en todos los niveles, tanto público como privado, a consecuencia del aumento de número de casos”.



Además, el funcionario volvió a pedir que no se realicen reuniones sociales ni familiares amplias para que no se disparen los contagios en forma exponencial.

“A medida que más contagios hay, obviamente más internados; a medida que haya más internados más posibilidad de pacientes que utilicen camas de terapia intensiva e incluso que fallezcan. Por lo tanto, es importante tratar de ser comprometidos con las medidas de distanciamiento, uso de barbijo y de higiene”, finalizó.

