A las auitoridades escolares: “Sepan que el periodismo también garantiza la transparencia de un acto electoral”

14 agosto, 2023

Ayer, durante el acto electoral, los cronistas de LU24 tuvieron inconvenientes para desarrollar su tarea (no los dejaron entrar) en las escuelas 8, 5, 2, 27 y Media Uno.

La negativa la fundamentaron las autoridades “uniformadas” en criterios de los directivos, que son los responsables de las Escuelas.

Esto quiere decir que las directoras en estos casos, fueron las que dijeron no.

Le pedimos encarecidamente a la Inspectora de competencia, que para la próxima elección del 24 de Octubre solicite a los directores que la tarea de los cronistas no se vea cercenada por una medida injusta.

Al resto, que entendió nuestra tarea, muchas gracias.

