A los 100 años, ganó 300 mil pesos en el programa “Quien Quiere Ser Millonario”

Elba tiene 100 años y obtuvo 300 mil pesos tras su participación esta semana en el programa televisivo emitido por TELEFE “Quien Quiere ser Millonario”.



“Me anotó una amiga y me avisó cuando ya había quedado. Tengo 100 años y tres meses. Hice la vida como se iba presentando, hago mi propio régimen y tomo un litro de agua por día. Salgo todos los días, no me quedo en mi casa. Ando en colectivo. Me gusta, miro la gente”, relató.

Contó en detalle acerca de sus orígenes: “Soy necochense, y conozco Tres Arroyos. Vivo en Buenos Aires desde los 8 años. Me manejo optimista en todas las cosas, la muerte de mi marido y el no tener hijos fue muy fuerte. Hace 41 años que no lo tengo. Tuve una infancia muy humilde y una juventud llena de bailes. Él era sastre y yo dactilógrafa”.

Elba aseguró que si bien cuenta con teléfono celular “no tengo redes sociales, quiero estar tranquila y solo quiero comer, pasear, viajar. No cocino, no limpio, no hago nada. Estoy haragana y solo tomo tres pastillas, para presión, para las várices y para la memoria. Como lo que quiero, y hago lo que quiero”.