A María Esther Domínguez, única oncóloga, le llegó su retiro como médica

1 octubre, 2024

A pesar de estar jubilada hace tres años, la Dra. María Esther Domínguez seguía aportando como contratada, su conocimiento al Hospital Pirovano, en un área sumamente sensible como lo es la especialidad de Oncología.

Hoy la realidad es diferente, porque con 68 años le ha llegado el cese de su matrícula como médica, por lo que no ejercerá más su profesión. Su área se considera de difícil cobertura, por lo que se ocupó de derivar a sus pacientes para continuar con los tratamientos, hasta tanto se consiga un profesional en oncología.

María Esther recordó su llegada a nuestra ciudad, “me instalé con toda mi familia en el año 1992, ya con diez años de profesión, armé un mini consultorio y allí arranqué. Fue difícil en un principio, ya que dependíamos de Bahía Blanca, hasta que conseguimos hacer la filial acá y fue un poco más fácil todo.

Me jubilé del hospital hace 3 años, y empezamos a buscar oncólogos desde ese momento, y no conseguimos, quedé contratada, aunque el problema es que no hay profesionales en este momento, y en este contexto, que puedan instalarse, y fue algo que hasta presenté en un congreso de la Asociación Argentina de oncología hace poco tiempo”.

De todas formas, la Dra. contó que: “ahora guío a las enfermeras, y los pacientes estaban al tanto de mi retiro, y los hemos ubicado para que no pierdan sus tratamientos, estoy haciendo historias clínicas para que cada uno de ellos tenga la suya como corresponde”.

En lo personal, Domínguez dijo: “siempre puse la profesión delante de mi familia, y ahora fueron mis hijos quienes me dijeron ya es momento, y ahora me voy a dedicar a ellos y a mis nietos”.

En lo profesional dijo llevarse lo mejor, siempre con esperanza y fe, ayudando en todo lo que pudo y acompañando de la mejor manera.

Párrafo aparte, con respecto al nuevo sector de oncología recientemente inaugurado, expresó: “mi sueño se cumplió, muchos pacientes y familias me han acompañado en esto de tener un lugar para nosotros, sólo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente del hospital, para todos aquellos que se vieron involucrados en este proyecto, siempre dije que no quería nada para mí, esto es un gran aporte para todos, y me hace feliz”. Puntualizó.

