A menos de dos horas del final de “Las 24”, Gago sigue liderando

8 febrero, 2026

A menos de 2 horas de la finalización de “Las 24”, Leandro Gago sigue liderando con su Corvina Negra de 2.853 kilos.

En la tabla, son once las corvinas negras registradas con sus respectivos pesos, en tanto varias rubias han salido en las poco más de 22 horas que lleva el concurso pesquero.

Posiciones:

1º Gago Leandro Gabriel – Tres Arroyos – 2.853kg.

2º Espindola Fabian – Bahia Blanca – 2.561kg.

3º Fauret Martin – Benito Juárez – 2.486kg.

4º Testa Martin – Balcarce – 2.323kg.

5º Queipo Cesar Manuel – Tres Arroyos – 2.210kg.

6º Olivetto Mario – Tres Arroyos – 2.107kg.

7º Cepeda Julián – Tres Arroyos – 2.078kg.

8º López De Ipiña Facundo – Tres Arroyos – 2.026kg.

9º Heredia Fernando – Huinca Renanco – 1.999kg.

10º Lusianzoff Ruben – Quilmes – 1.958kg.

Ver tabla hasta el puesto Nº 50 y clasificaciones

La “Variada” continúa con el liderazgo de Juan Pablo Arballo, con un chucho de 17.550kg.

Por otras parte, la clasificación tiene:

Mejor Tresarroyense:

Gago Leandro Gabriel – Corvina Negra – 2.853kg.

Mejor Dama clasificada:

Haag Gabriela Anahí – Corvina Blanca – 2.406kg.

Mejor Socio clasificado:

Cepeda Julián – Corvina Negra – 2.078kg.

