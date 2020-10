A partir de este miércoles, Tandil vuelve al Estadio Rojo de contención de la pandemia

El Municipio de Tandil anunció que, a partir de la determinación adoptada por el Comité de Seguimiento del Covid 19, desde este miércoles 21 de octubre el distrito pasará a estar en Estadío Rojo del sistema integral para enfrentar la pandemia.

La medida adoptada tras evaluarse la situación sanitaria y los principales indicadores, regirá en principio hasta el 28 de octubre y las autoridades efectuaron un renovado pedido a la comunidad de extremar las medidas de prevención individual y reducir al máximo la circulación y la movilidad.



En el estadio rojo, a partir de este miércoles 21, los comercios y actividades esenciales y no esenciales podrán funcionar con los protocolos correspondientes en la franja horario de 8 hasta las 20 horas, garantizando la distancia entre personas y el cumplimiento estricto de todas las medidas de prevención.

Los locales del rubro de la gastronomía (bares, restaurantes, cervecerías, pubs etc.) solo podrán desarrollar sus actividades en la modalidad take away o delivery y exclusivamente con mesas ubicadas al aire libre, hasta las 24 horas. Los espacios cerrados de este tipo de locales no podrán funcionar.

Por otra parte, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Comité de Seguimiento del Covid 19, podrán continuar las actividades de gimnasios y natatorios con número reducido de personas y con cumplimiento de los protocolos aprobados, así como las actividades en clubes al aire libre.

Las reuniones y encuentros sociales de cualquier tipo continuarán prohibidas y se recomienda tampoco efectuarlas en espacios públicos. Las salidas recreativas se podrán realizar de lunes a sábado, de 9 a 18 horas, de manera individual o por parte del grupo conviviente exclusivamente.

Las autoridades explicaron que “la recomendación fundamental es que la ciudadanía permanezca en sus domicilios y salga solo para lo estrictamente necesario”. “Como está sucediendo en toda la región y en el país, estamos pasando las semanas más críticas de la pandemia, lo que hace imprescindible redoblar la responsabilidad individual y el cuidado de cada uno de nosotros y de toda la comunidad”, detallaron.

“Al salir de la casa, para el trabajo y solo para lo estrictamente necesario, es fundamental hacerlo obligatoriamente con barbijo, mantener la distancia con otras personas y reforzar el lavado de manos permanente, así como no compartir el mate u otras bebidas. Son simples medidas que todos debemos asumir para cuidarnos y son la únicas y más efectivas herramientas que tenemos para enfrentar esta pandemia”, destacaron desde el Municipio.

Las autoridades remarcaron que “todos debemos extremar los cuidados, en cada familia generar conciencia y redoblar las medidas de protección aún más con los mayores de 60 años y personas que pertenecen a grupos de riesgo por distintas patologías”.

Desde el Municipio señalaron que continuarán de manera permanente los procedimientos y rutinas de control de cumplimiento de las medidas adoptadas. (www.abchoy.com.ar)

