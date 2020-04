A partir de mañana, la ciudad contará con un túnel sanitizante en Políticas Tributarias

21 abril, 2020

La idea surgió hace unos 15 días y la concretó el empresario local Bruno Chiquette junto a un amigo: fabricaron una cabina sanitizante que fue donada a la Municipalidad de Tres Arroyos y que a partir de mañana ya podrá ser utilizada por la comunidad.

“Vimos unos túneles en Turquía, y nos llamó la atención porque era interesante para lo que vivimos hoy y perfeccionar medidas en espacios públicos. Vimos que en Tucumán también presentaron algo similar y decidimos perfeccionarlo un poco. Hay distintos tipos de desinfectantes que se pueden usar. Nosotros elegimos por recomendación usar agua con amónido cuaternario que es más efectivo que la lavandina y no tiene efecto nocivo ni la ropa, ni en la piel tampoco”, dijo esta mañana.

Aclaró que “siempre la idea fue donarlo. Que este ubicado donde anda mucha gente como en Políticas Tributarias. Es creación nuestra. Trabajamos unos 15 días con un amigo y probando, porque parece sencillo, pero hay que cuidar el tema de la salida de la presión del agua”.

Explicó que tiene sensores de movimiento “que cuando te acercas ya empieza a funcionar el sistema. No tenés que tocar nada ya que se activa por 7 segundos, pulveriza y vos transitas el interior y se vuelve a apagar”, mencionó.

Agregó que en la cabina viene con un tanque de 500 litros que sería para abastecer unos 30 días “tienen bajo costo de mantenimiento y es automático. No gasta energía cuando no pasa nadie”, indicó.

Chiquette manifestó que “es el primero que hicimos y tenemos preguntas de muchas empresas que están interesados, ya que la idea es buscar la vuelta a esta crisis, fue probado por los profesionales”, sostuvo.

