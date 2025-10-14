A partir de noviembre: Taller de automaquillaje en la Biblioteca Cacuri

Todos los lunes del mes de noviembre se llevará a cabo el taller de automaquillaje a cargo de Florencia Mohr, en la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri”, ubicada en Hipólito Yrigoyen 143.

Los interesados en participar deberán comunicarse al 2983-382509 para reservar un lugar, ya que los cupos son limitados. Es una propuesta arancelada, abierta a toda la comunidad, con descuentos para afiliados al Sindicato Empleados de Comercio y socios de la Biblioteca Cacuri.

