A periodista de TN le roban en vivo y en directo desde Qatar

18 noviembre, 2022

La conductora de “Nuestra Tarde” confirmó en sus redes sociales que tuvo que ir a hacer la denuncia a la Policía.

La conductora de TN Dominique Metzger sufrió un robo en pleno trabajo periodístico, mientras cubría una nota en la previa al Mundial Qatar 2022, según lo que confirmó en sus redes sociales.

La periodista dijo que le robaron la billetera en la que tenía las tarjetas de crédito, dinero y documentos. Debido a esto, tuvo que ir a radicar la denuncia a la estación de Policía.

“Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado”, comentó Dominique en una de sus historias de Instagram, después de haber sufrido el hurto.

Metzger remarcó que los oficiales le dijeron que iban a encontrar lo que le falta, ya que dentro de su billetera tenía documentos. “Es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive”, aseguró.

Una vez que llegó a la dependencia policial, la periodista continuó con su relato dentro de la estación de Policía. Allí tuvo que pasar a un sector solo de mujeres, ya que está separado del de los hombres.

Fuente: TN

