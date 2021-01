A pesar de la pandemia el balance fue positivo en el mercado inmobiliario local

27 enero, 2021

Desde el sector del mercado inmobiliario local se realizó un análisis del año durante la pandemia. En este sentido consultada por LU 24, Sofia de Giancarlo Propiedades, sostuvo que el balance fue positivo tanto en alquileres como en venta de inmuebles.



“Hay demanda de alquileres, eso es algo que no se detiene, faltan más casas porque es un producto que se demanda demasiado y por ahí no hay tantas. En departamentos de uno o dos, tres dormitorios hay disponibilidad”. En cuanto a los precios mencionó que “están relativamente bien, acorde con la época que estamos viviendo, hoy en día estamos aplicando la nueva ley de alquileres, esto nos deja un año sin poder hacer ningún tipo de ajuste y la gente se está adaptando a esto, al principio costo un poco pero ahora es como que ya se están acostumbrando a la idea”. En el sector de ventas dijo que “viene bastante bien incluso a mediados del año pasado ya se notó un movimiento más importante. Hay muchas consultas y se realizan operaciones”.

También se refirió al aumento del dólar y el precio de inmuebles en esa moneda: “Es algo que se tiene que sentar a conversar las partes, normalmente se llegan a un acuerdo porque si bien el dólar ha aumentado siempre, hay gente que dispone del billete o que puede conseguirlo de alguna manera”. El sector también sufrió la baja de precios en dólar de la propiedad pero no en todos los casos, “hubo que hacer algunas correcciones porque si no estamos muy desfasados, pero en general las operaciones se están haciendo normalmente”, expresó.

Dificultades en pandemia

Para Sofia Giancarlo algunas de las dificultades que se presentaron en pandemia fueron que la gente se cuidó mucho de no salir y las operaciones inmobiliarias se postergaron, incluso el Registro de la Propiedad no estaba trabajando “eran cosas que se fueron dilatando entonces algunas operaciones se dejaron de hacer y la gente se cuidaba tanto que tampoco salía a arriesgarse a buscar propiedades y había gente que no permitía que entren a las casas para mostrar por todo el tema de cuidados”.

