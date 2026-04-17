A pesar de las amenazas y el temor, normalidad en el turno mañana de las escuelas secundarias

17 abril, 2026 327

Corrieron como reguero de pólvora los mensajes intimidatorios entre supuestos alumnos de escuelas secundarias de Tres Arroyos, quienes a través de las redes sociales amenazan a sus pares.

Ello motivó la puesta en marcha del protocolo previsto para estas circunstancias. En algunos casos hubo custodias en las escuelas, Las denuncias las hicieron la Escuela Técnica y la Secundaria 6.

Una recorrida realiza por LU 24 permitió establecer que ningún edificio escolar con clase de secundarios tenía patrulleros en su puerta.

Simultaneamente hubo una reunión de Justicia, Policía, Municipio y autoridades escolares para debatir el tema.

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