A pesar de los problemas económicos, la Sociedad Italiana lanzará la Campaña “Socio Protector”

La Sociedad Italiana atraviesa como tantas otras instituciones de la ciudad, una difícil situación económica, como consecuencia de la pandemia. Al no contar con ingresos por los alquileres de su salón de fiestas y fogón, decidieron reflotar la nueva campaña de Socio Protector para el próximo mes, que hasta el momento estaba en duda.



“La verdad que cuando fue el inicio de la pandemia, sabíamos que sería difícil para la actividad que nos mantiene que es la actividad social, ya sea el alquiler del salón de fiestas o el fogón. Día a día se viene complicando, no solo que ahora no se puede hacer, sino que por bastante tiempo continuará”, sostuvo desde la institución Nicolás Ciancaglini.

En cuanto a la reconocida Campaña del Socio Protector, indicó que “se iba a lanzar a fines de marzo. Decidimos pararla, porque no era el momento y la retiramos, pero ahora se complicó bastante porque tenemos 5 empleados en relación de dependencia y sin ningún ingreso de nada. Estamos reorganizándola un poco, porque no vemos reactivación económica posible. Sin bien nuestros empleados entienden nuestra situación, ellos están preocupados. Los fondos se están terminando y ya no vamos a tener tampoco para pagar los sueldos. Por eso, la salida es la rifa para nosotros”, indicó.

Remarcó además que la sede “es un edifico que está lindo, pero con mantenimiento diario y si sigue cerrado, nos encontraremos con que no está en condiciones”.

Anticipó que el mes que viene, estarían en condiciones de poder salir a la calle tal vez con la nueva rifa. “Tenemos para el departamento, que siempre ha sido el atractivo principal, y continuaríamos con el sorteo sale o sale”, sostuvo al tiempo que aseguró que restan ajustar y definir detalles.

*Foto de archivo

