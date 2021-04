“A pesar del clima, estamos vendiendo bien”, afirman desde El Tata Rey de Gomila 217

Romina Fusaro, la propietaria de El Tata Rey, firma que se dedica a la elaboración y venta de pastas frescas, manifestó por LU 24 que “la temporada nuestra es el invierno y todavía no llegó el frío pero a pesar del clima estamos vendiendo bien”. En ese sentido, indicó que en el comercio ubicado en Gomila 217 “pensé que con la pandemia iban a bajar las ventas pero nada que ver”.

No obstante, advirtió que “si está complicado en el centro, tenemos un local y pensamos en mudarnos, no sé si es que no se consigue lugar para estacionar o si la gente que circula no tiene efectivo, hay un montón de factores que nos están perjudicando”.

Asimismo, comentó que agregaron para vender ensaladas, postres y pizzas listas para horno. Además, dijo que tienen muy buena aceptación los canelones, la lasagna y los raviolones. Y ofrecen los clásicos sorrentinos, ñoquis y tallarines. “Siempre estamos agregando cosas”, informó.

Sobre el incremento de los precios, explicó que “nos vamos acoplando a la inflación mensual. La harina se mantiene, sube pero no tanto, lo que si subieron de manera importante son los sueldos y todas las materias primas”.

“El local del centro no rinde, solo sábados y domingos”, lamentó por lo que informó que se trasladarán a un local sobre la Av. Rivadavia.

