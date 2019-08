“A Sánchez se le llenó la cocina de humo”, dijo Ismael en el cierre de su campaña

Con un acto celebrado en instalaciones del Club Independiente, la lista 2 del Frente de Todos, encabezada por el precandidato a intendente Alberto Ismael, cerró su campaña en el marco de un verdadero clima de fiesta y críticas a “quienes levantaron la mano junto a Macri y Vidal” y contra el jefe comunal.

La noche tuvo presentaciones de diferentes artistas locales: Julio César Scarabotti con Miguel Burgos, Martín Moreno, Natalia Lara y Holocausto 2000 .

Un visiblemente emocionado Ismael, tras hacer pasar al frente a Natalia Messi, “una militante con convicciones”, y a su familia, “protagonista de todo esto”, tuvo duras cuestionamientos contra sus detractores y afirmó, mencionando a emprendedores, que “me tomo el compromiso de que si el domingo tenemos la posibilidad de ganar, me voy a ocupar de resolver el problema de quienes están necesitando un crédito para tener maquinarias”.

“A Sánchez se le llenó la cocina de humo”

Si bien admitió que mantiene una “muy buena relación” con el Intendente, dijo que “lamentablemente se le llenó la cocina de humo, está con muchísimos problemas para que Tres Arroyos siga adelante”.

“Me ponen el sello de garca pero les puedo asegurar que no”

Por otro lado, recordó que "no tuvimos para comer y hay idiotas que pusieron muchos palos en mi camino. Ellos la sufrieron –por su familia-, hay pelotudos que me ponen el sello de ‘garca’ pero les puedo asegurar que no”. En el acto de la otra lista, en algún momento, la compañera (en referencia a Mercedes Moreno) hizo alusión a sus años de militancia y si era para mí, realmente si te levantaste temprano podés seguir durmiendo, porque sí, hace una semana que estoy en política, pero estoy para trabajar y dar lo mejor por todos ustedes", aseguró.



Come: “Al diputado Pablo Garate no le tengo respeto ni compasión”

La cuota “más picante” de la noche estuvo a cargo de Matías “Pepi” Come, precandidato a concejal en tercer lugar, que cuestionó a “quienes acompañaron este desastre” y fustigó al legislador Pablo Garate.

“Tenemos que ir hacia una unidad grande pero no podemos olvidarnos de lo que pasó. Recuerdo muy claramente que hubo quienes acompañaron el endeudamiento de Vidal como el pacto fiscal y lo que más me dolió fue que el diputado provincial por Tres Arroyos Pablo Garate haya sido uno de los responsables de destituir al juez Arias, quien dio curso a todos los amparos contra los aumentos del gas. Entonces a él no le tengo ningún respeto ni ninguna compasión”, disparó.

“Dicen que siempre estuvieron con Cristina pero en 2017 se fueron a la casa y no cuidaron ningún voto, nos dejaron solos”, cerró con más críticas contra la lista 6.



“No se confundan siempre estuvimos con Cristina; la otra lista levantó la manito con Macri y Vidal”

En tanto, la precandidata a concejal y presidenta del PJ, Adriana Guerrero, resaltó que “el trabajo se viene haciendo desde siempre” al tiempo que agradeció el apoyo brindando, haciendo hincapié en las localidades.

“Nuestra lista es la que siempre bancó a Cristina, la que no se movió aunque nos dijeron las barbaridades que se les ocurrió, seguimos bancando y estamos firmes. No se confundan, la otra lista son los que levantaron la manito junto con Vidal y Macri”, expresó.

“El domingo tienen la oportunidad de cambiar las cosas, Alberto nos representa de la mejor manera, tiene corazón y mirada hacia el otro”, finalizó.



“El comienzo de la reconstrucción”

Por su parte, Guillermo Leguizamón, precandidato a concejal en primer lugar, consideró que “Tres Arroyos tiene la posibilidad de poder volver a ser feliz”. “Esta noche negra que comenzó hace tres años y medio a estar sobre nuestras cabezas se está terminando. El domingo tenemos que comenzar la reconstrucción”, sentenció.

Además, pidió un fuerte aplauso para el “Águila” Olivera, “un compañero histórico”.





“La lista de las convicciones”

En la apertura de los discursos, con palabras de José Luis Ángeles y Facundo Elgart, precandidatos a concejal suplente y consejero escolar respectivamente, se destacó que “es la lista de las convicciones”. A su turno, Elgart, tras valorar las figuras de Ismael, Leguizamón y Guerrero, manifestó que “estamos en el lugar que queremos estar, la casa de Néstor y Cristina. En La Cámpora trabajamos pibes de corazón, dejando la vida, no somos narcos como dijo Carrió”.