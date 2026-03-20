A seis años del inicio del aislamiento social por el COVID

20 marzo, 2026 0

Este 20 de marzo se cumplen seis años de la entrada en vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la medida excepcional que marcó un antes y un después en la historia reciente de la Argentina frente al avance del COVID-19.

Reuniones por Zoom para familiares y luego para alumnos y profesores, la prohibición inicial de transitar, salvo los considerados “esenciales”, el uso de barbijos, mantener distancia en lugares públicos y los vacunatorios, siguen vigentes en el recuerdo a corto plazo de esta y otras medidas, anunciadas por el entonces presidente Alberto Fernández, en el marco de una situación sanitaria global crítica declarada por la Organización Mundial de la Salud días antes, tras la expansión del coronavirus en distintos continentes.

El contexto de una medida sin precedentes

En aquel momento, el país registraba un número incipiente de casos, en su mayoría importados, pero la velocidad de propagación del virus y las dramáticas imágenes provenientes de Europa encendieron las alarmas. Países como Italia y España atravesaban situaciones críticas, con sistemas de salud colapsados.

Ante ese escenario, el Gobierno nacional optó por una estrategia preventiva: restringir al máximo la circulación de personas para reducir los contagios y ganar tiempo para fortalecer el sistema sanitario.

¿Qué implicaba el aislamiento?

El ASPO estableció la obligación de permanecer en los hogares, con excepciones mínimas para actividades esenciales como la salud, la seguridad, la producción y el abastecimiento de alimentos. Se suspendieron las clases presenciales, se cerraron fronteras, se paralizó gran parte de la actividad económica y se limitaron drásticamente las reuniones sociales.

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