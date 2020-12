A un año de asumir al frente de PAMI, Facundo Elgart realizó un balance positivo

17 diciembre, 2020 Leido: 66

Facundo Elgart, titular de la agencia local de PAMI, habló este jueves con LU 24 sobre los trabajos realizados durante la pandemia teniendo en cuenta que el segmento más vulnerable son las personas con mayor edad, como así también de los beneficios a los que acceden los afiliados en este contexto.



“Estamos viviendo un momento complejo y lo estamos tratando con mucha responsabilidad y seriedad, y tratando de cuidar a nuestros afiliados. El trabajo se está desarrollando con turnos programados y manteniendo todos los protocolos”, expresó.

También se refirió a la agilización de trámites para los afiliados al PAMI: “Nosotros entendemos la política que es resolverle los problemas a la gente, me parece que muchas veces no es tan complicado y otras veces no dependen de uno y hacemos el máximo esfuerzo para poder cumplir y estar. Lo que estamos haciendo es trabajar, trabajar y trabajar. Es simple como eso”.

El plantel laboral del PAMI está compuesto por cuatro personas que realizan atención al público, una trabajadora social y el titular de la agencia. No hay un médico auditor lo que genera algún tipo de dificultad: “El 80% de los tramites si tuviéremos un médico auditor se solucionarían en 10 minutos. Ahora son cuestiones políticas de las que me estoy encargando, no quiero generar falsas expectativas, pero es en lo que estoy trabajando”, mencionó.

Nuevas prestaciones

Por otro lado contó que por la pandemia hay renovación inmediata de medicamentos, “se ha agilizado muchísimo y se ha avanzado en todo lo que es digitalización. Esta la receta electrónica, tenemos 170 medicamentos gratuitos, la verdad que este año ha sido un progreso muy grande”, dijo.

A su vez indicó que en Tres Arroyos “hay 5 médicos que tienen cápita libre y el resto que tiene con autorización del mismo médico y una sola médica que tiene el cupo completo”.

Finalmente se refirió a la prestación que realiza la empresa de ambulancias Vittal: “Cuando llegue me encontré una empresa que responde, que tiene muy buena predisposición y vamos solucionando todos los problemas que van surgiendo. El PAMI no es un lugar perfecto, pero tenemos que ir tratando de minimizar los problemas”.

