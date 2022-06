A un año del fallecimiento de Juan Varese, su madre pide Justicia

A un año de tu partida y , con la certeza que no era tu momento, certeza que sólo tiene y puede entender una madre, quiero que sepas Juan , que el dolor atraviesa hasta mis entrañas. Pero vos que me conociste, quizá mejor que nadie , sabés de mí fortaleza.

Por vos, por Facundo , por tu papá. , las tres personas que más amé en mí vida, prometo y me prometo , seguir luchando para llegar a la verdad.

Sé que, tarde o temprano, se hará justicia. El escrito alcanzado a LU24 lleva la firma de la Sra. Patricia Teiletche.

